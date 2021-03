Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : début d'un essai dans la Covid avec Translate Bio Cercle Finance • 12/03/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Sanofi Pasteur, la branche de vaccins de Sanofi, et Translate Bio annoncent le lancement d'un essai clinique de phase I/II consacré au MRT5500, un candidat-vaccin à ARNm contre le SARS-CoV-2, le virus mis en cause dans la Covid-19. 'Cet essai clinique va évaluer la sécurité, l'immunogénicité et la réactogénicité du candidat-vaccin, après que des données précliniques ont montré qu'il induisait des concentrations élevées d'anticorps neutralisants', expliquent-ils. 415 participants devraient être recrutés et des résultats intermédiaires sont attendus au troisième trimestre 2021. Des études précliniques parallèles sont en cours pour évaluer d'autres candidats-vaccins à ARNm contre les nouvelles variantes du SARS-CoV-2.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris 0.00%