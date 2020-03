Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : début d'essai dans le Covid-19 hors Etats-Unis Cercle Finance • 30/03/2020 à 07:57









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce qu'un premier patient hors États-Unis a été traité dans le cadre du programme mondial d'essais cliniques évaluant Kevzara (sarilumab) dans la prise en charge de patients hospitalisés pour une forme sévère de Covid-19. Il s'agit du deuxième essai de phase II/III, multicentrique, en double aveugle du programme consacré à Kevzara et le Covid-19. Son lancement fait suite à l'annonce, au début du mois, de l'activation d'un premier essai aux États-Unis. 'Kevzara inhibe l'interleukine 6 (IL-6) qui pourrait jouer un rôle dans la réponse immunitaire inflammatoire à l'origine du syndrome de détresse respiratoire aiguë observé chez les patients présentant une forme sévère de Covid-19', explique le groupe de santé.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.35%