Le logo de Sanofi dans son usine d'Amilly, en France, le 13 mars 2025 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Le groupe pharmaceutique français Sanofi a annoncé mardi avoir signé un accord pour acquérir la société américaine Insmed pour un montant de 37,6 milliards d'euros, une opération de très grande envergure visant à préparer le renouvellement de son portefeuille de médicaments.

L'accord de fusion prévoit que Sanofi acquiert toutes les "actions en circulation d’Insmed au prix de 175 dollars par action en numéraire", valorisant l'entreprise à environ 41,0 milliards de dollars, soit 37,6 milliards d'euros, selon un communiqué du géant français.

La nouvelle était bien accueillie par le marché : l'action grimpait de 5,62% à 90,05 euros à la Bourse de Paris peu vers 10H50 (09H50 GMT).

"Le montant de l’opération peut sembler élevé à première vue" mais "cette acquisition de grande ampleur peut être réalisée sans compromettre le versement du dividende ni la notation de crédit du groupe", estiment les analystes de Jefferies dans une note.

"Cette opération montre que le nouveau management de Sanofi a su prendre les décisions stratégiques importantes pour sécuriser le portefeuille long terme de la société", observent les analystes d'Oddo BHF.

Sanofi finance l'acquisition par de la dette et sa trésorerie disponible. Il prévoit "un désendettement rapide".

Plus grosse opération en cash

"Il s'agit de la plus importante opération de rachat jamais réalisée en numéraire en France, et probablement de la plus importante en Europe. Évidemment, l'une des plus grandes opérations historiquement réalisées en France reste le rachat d'Aventis par Sanofi, mais cela remonte à longtemps", a déclaré le directeur financier de Sanofi, François Roger, au cours d'une conférence téléphonique.

L'an dernier, le géant tricolore avait mis la main sur la biotech américaine Blueprint Medicines pour près de 8 milliards d'euros pour se renforcer dans les maladies immunologiques rares.

Via ce rachat, Sanofi s'empare de deux médicaments d'Insmed déjà commercialisés contre des maladies pulmonaires chroniques et invalidantes : l'un pour la bronchectasie non liée à la mucoviscidose (Brinsupri) et l'autre un traitement antibactérien inhalé (Arikayce).

Il intègre aussi un traitement en phase avancée de développement contre l'hypertension pulmonaire (TPIP) qui, selon le groupe, "pourrait devenir un moteur de croissance important pour Sanofi au-delà de 2030".

L'opération "vise à renforcer la présence" de Sanofi "dans les maladies respiratoires où des besoins médicaux importants restent non satisfaits", souligne-t-il.

"C'est une opportunité exceptionnelle pour accélérer notre croissance" et "créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires", a déclaré la patronne de Sanofi, Belén Garijo.

Depuis son lancement aux États-Unis en août 2025, le Brinsupri "a généré plus d'un milliard de dollars de ventes cumulées", a-t-elle détaillé.

Quant au traitement Arikayce, destiné à certains patients atteints d'une infection pulmonaire grave, il "pourrait à l'avenir bénéficier à un plus grand nombre de patients, sous réserve de l'autorisation réglementaire d'une nouvelle indication thérapeutique", a ajouté la dirigeante espagnole.

"Relais de croissance"

"Ensemble, ces médicaments représentent un important relais de croissance, avec un potentiel de ventes annuelles maximales cumulées estimé à plus de 10 milliards de dollars, qui devrait se prolonger jusqu'à la toute fin de la prochaine décennie", a assuré Mme Garijo.

Sanofi dit en outre conserver "une capacité d'investissement suffisante pour saisir des opportunités de développement externe (acquisitions/collaborations) à un stade précoce", moins coûteuses que celles portant sur des médicaments déjà commercialisés.

Le groupe qui se concentre sur l'immunologie, les vaccins et les maladies rares, doit prouver au marché qu'il est capable de trouver un successeur à son médicament vedette, le Dupixent, qui représente à lui seul près de 40 % de son chiffre d'affaires mais qui perdra son brevet vers 2031.

Trois mois après sa prise de fonction, la directrice générale de Sanofi avait déjà fait part de sa volonté de conclure des accords de plus grande ampleur. Cette transaction "présente une forte complémentarité stratégique avec le portefeuille de Sanofi en immunologie et dans les maladies rares", a-t-elle dit.

Dupixent est indiqué dans de multiples pathologies dont plusieurs respiratoires comme l'asthme et la bronchite du fumeur ainsi qu'en immunologie, de la dermatite atopique au prurigo nodulaire.

"La protection par brevet de Brinsupri, qui court jusqu'aux années 2040, atténue sensiblement l'impact de l'expiration des brevets de Dupixent, prévue en 2031-2032", observe Jefferies.

L'acquisition d'Insmed devrait être finalisée au premier semestre 2027 et améliorer le bénéfice net par action de Sanofi "d’ici fin 2028".

Elle ne devrait avoir aucun impact sur les prévisions financières de Sanofi pour 2026, selon le groupe.

Le directeur financier a estimé "les synergies de coûts annuelles à plus de 500 millions de dollars".