Sanofi : de nouvelles données dans la la dermatite atopique

(CercleFinance.com) - Sanofi a dévoilé mardi de nouvelles données relatives au Dupixent, son traitement de la dermatite atopique modérée à sévère, en vue de la tenue de deux congrès médicaux.

Le groupe biopharmaceutique dit prévoir à l'occasion un total de plus de 30 présentations censées confirmer l'effet du médicament sur les deux interleukines à l'origine de l'inflammation sous-jacente à la dermatite atopique chez l'enfant à partir de six ans, mais aussi chez l'adolescent et l'adulte.

D'après Sanofi, ces résultats illustrent l'effet de Dupixent, en situation clinique et de vie réelle, sur les principaux indicateurs de la maladie et en particulier sur les démangeaisons, la sévérité de la maladie, le sommeil et l'anxiété.

Les présentations relatives à Dupixent incluent par ailleurs des données sur une exposition plus longue au produit, avec des données recueillies pendant une durée maximale de trois ans et demi.

Toutes ces données doivent être présentées lors du congrès mondial de dermatologie pédiatrique (WCPD) qui s'ouvrira demain et lors du congrès de l'Académie européenne de dermatologie et de vénérologie (EADV), prévu la semaine prochaine.