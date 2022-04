Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: de nouvelles données concernant Rezurock information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 16:02









(CercleFinance.com) - Sanofi a dévoilé jeudi de nouvelles données sur Rezurock, le traitement de la maladie chronique du greffon contre l'hôte de l'adulte sur lequel il a mis la main suite à l'acquisition de Kadmon.



Selon les résultats d'une analyse groupée, Rezurock a permis d'observer une corrélation forte, quoique non généralisée, entre la réponse clinique et la qualité de vie des patients.



Le taux de réponse des organes, qui tient compte à la fois des réponses partielles et complètes, a ainsi atteint 35% au niveau des greffes de peau, 68% dans les cartilages, 57% pour la bouche, 41% pour les yeux, 73% pour le tube digestif haut, 87% pour le tube digestif bas et 23% pour les poumons.



En moyenne, le taux de réponse dans l'ensemble des deux études cliniques compilées s'est établie à 77%.



Rezurock - qui a été mis sur le marché des Etats-Unis en août l'an dernier - est une petite molécule qui module la réponse inflammatoire.





