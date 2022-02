Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: dans le vert, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 11/02/2022 à 16:33









(CercleFinance.com) - Sanofi gagne plus de 1% à la bourse de Paris, profitant d'une analyse favorable d'UBS qui réitère sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours rehaussé de 117 à 119 euros, une nouvelle cible qui implique un potentiel de progression de 27% pour l'action du géant français de la santé.



Le broker met en avant une augmentation des prévisions pour Dupixent qui selon lui 'arrive, mais n'est pas encore pleinement intégrée', ainsi que du potentiel positif pour des données sur efanesoctocog dans l'hémophilie A, attendues au premier trimestre.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.96%