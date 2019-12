Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : dans le vert, un analyste relève son objectif Cercle Finance • 20/12/2019 à 18:09









(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance en hausse de près de 1%. Barclays réaffirme sa recommandation 'sous-pondérer' sur Sanofi mais remonte son objectif de cours de 75 à 80 euros, reflétant des relèvements de prévisions d'EBITA 'dans le milieu ou le haut de la plage à un chiffre' sur la période 2020-21. 'La journée investisseurs récente de Sanofi a réfuté assez catégoriquement l'une des quatre composantes clés de notre dégradation récente, à savoir notre pessimisme sur les marges', explique le broker dans sa note. 'Ceci a reçu sa reconnaissance du marché la semaine dernière, mais nous croyons qu'en soi, ceci est de moindre importance, se plaçant derrière les perspectives de revenus pharmaceutiques et la proposition de pipeline dans notre liste de quatre', nuance-t-il.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.85%