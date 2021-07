Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : dans le vert, profite d'une analyse favorable information fournie par Cercle Finance • 30/07/2021 à 17:01









(CercleFinance.com) - Sanofi gagne près de 1% à Paris profitant d'une analyse d'Oddo qui maintient sa note de 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 102 à 180 euros. Le bureau d'analyses s'appuie en effet sur le 'très solide trimestre' réalisé par le laboratoire sur l'ensemble de ses divisions, notamment grâce à la montée en puissance des ventes de la Pharma de Spécialité et au rebond du vaccin méningite. 'Sanofi a dorénavant une forte avance sur sa guidance, même relevée', constate Oddo, saluant au passage 'la nouvelle performance opérationnelle du groupe'. Selon l'analyste, l'enjeu réside désormais dans la capacité de Sanofi à convaincre les investisseurs du renouvellement tant attendu de son pipeline. 'Nous croyons qu'amcenestrant [un potentiel traitement endocrinien de fond du cancer du sein, ndlr] sera le catalyseur tant attendu pour re-croire dans le pipeline de la société', avance Oddo.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.42%