Sanofi: dans le vert avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Sanofi gagne 1% sur fond de propos d'Oddo BHF, qui réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 111 à 116 euros, au lendemain d'une journée investisseurs consacrée à sa franchise immunologie.



Le bureau d'études reste 'convaincu que la valorisation actuelle reste une opportunité car avec un PE 22 de seulement 12,4 fois contre 16,5 fois pour le secteur, le PEG 21-25 est nettement inférieur à la médiane sectorielle de 1,5 fois contre 1,9 fois'.



Par ailleurs, UBS confirme son conseil 'achat' sur Sanofi avec un objectif de cours maintenu à 122 euros, considérant que sa nouvelle ambition de ventes maximales de plus de 13 milliards d'euros pour Dupixent 'ne semble pas trop difficile'.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.75%