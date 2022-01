Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: dans le vert après l'analyse positive d'UBS information fournie par Cercle Finance • 06/01/2022 à 17:02









(CercleFinance.com) - Le titre termine dans le vert après le relèvement d'objectif d'UBS. Le bureau d'analyses a relevé jeudi son objectif de cours sur le titre Sanofi, expliquant prévoir une 'croissance à deux chiffres' au niveau du bénéfice net par action (BNPA) des activités du groupe cette année.



Le courtier - dont l'objectif de cours passe de 116 à 117 euros - justifie son optimisme par la forte croissance aux Etats-Unis des ordonnances de Dupixent, le traitement de la dermatite atopique mis au point par le laboratoire.



D'après UBS, les ventes du médicament pourraient totaliser, à terme, plus de 15 milliards d'euros, contre une prévision actuellement établie autour de 10 milliards d'euros.



A en croire le broker, le potentiel de Dupixent pourrait se concrétiser cette année avec de nouveaux développements attendus de la part du groupe biopharmaceutique dans les mois qui viennent.



UBS maintient une recommandation d'achat sur Sanofi, dont il fait l'une de ses valeurs privilégiées ('top picks') au sein des grandes capitalisations européennes.





