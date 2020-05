Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : cycle de webcasts interactifs dédiés Cercle Finance • 18/05/2020 à 07:20









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce l'organisation d'un cycle de webcasts interactifs dédiés à la présentation des principaux programmes de son portefeuille de développement qui culminera par une journée virtuelle consacrée à sa R&D, le jeudi 23 juin. Ce cycle de cinq webcasts a été inauguré en avril avec la présentation de ses données de phase II et de sa stratégie de développement relatives à son inhibiteur BTK'168 à pénétration cérébrale dans le traitement de la sclérose en plaques. Les sessions à venir présenter sa stratégie en oncologie, ses projets d'extension de gamme de Dupixent, ainsi que le nirsevimab, solution potentielle pour prévenir en population générale des infections par le virus syncytial respiratoire chez tous les nourrissons.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris 0.00%