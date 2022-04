Sanofi crée un Conseil Diversité, Équité et Inclusion

(AOF) - Sanofi crée aujourd’hui son Conseil Diversité, Équité et Inclusion (DE&I) – le premier du genre dans l’industrie pharmaceutique à accueillir dans ses rangs des conseillers extérieurs. Le Conseil DE&I de Sanofi comptera en effet parmi ses membres trois des personnalités parmi les plus influentes des questions de diversité, équité et inclusion, nommées pour un mandat de trois ans : John Amaechi, psychologue organisationnel et auteur à succès, Caroline Casey, entrepreneuse sociale primée pour son action et Rohini Anand, Ph.D., pionnière de la DE&I et leader d’opinion renommée.

" Nous sommes déterminés à promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion au sein de l'entreprise et au-delà. Ces nouvelles initiatives donneront à Sanofi une ouverture sur le monde extérieur et nous permettront d'entendre, d'écouter et d'apprendre plus vite, et de poursuivre plus fermement encore les objectifs DE&I que nous nous sommes fixés ", a commenté Paul Hudson, directeur général de Sanofi.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.