Sanofi: Crédit suisse conserve sa recommandation information fournie par Cercle Finance • 01/12/2022 à 13:51

(CercleFinance.com) - Crédit suisse maintient sa recommandation Surperformance et son objectif de cours de 106 E sur Sanofi.



Le 29 novembre, Horizon Therapeutics a confirmé qu'elle était en discussions 'très préliminaires' concernant une offre potentielle de rachat avec Amgen, JNJ et Sanofi.



Même si Sanofi n'a pas fait de déclaration publique concernant cette opération, ' l'acquisition potentielle d'Horizon Therapeutics pourrait avoir un effet relutif de 12 % sur le BPA de CS en 2027E ', estime l'analyste.



' Le portefeuille et le pipeline d'Horizon présentent un fort potentiel de synergies sur les frais généraux et administratifs et la R&D ', note l'analyste. Et d'aller jusqu'à supposer ' des économies de 500 millions d'euros, dont la plupart dans les frais généraux et administratifs '.



Même complémentarité sur les ventes. ' La forte présence de Sanofi en dehors des États-Unis pourrait potentiellement élargir les ventes d'Horizon pour se développer en dehors des États-Unis. Nous supposons des synergies de revenus de 5% d'ici la quatrième année ' estime Crédit suisse.