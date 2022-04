Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: cotation d'Euroapi prévue le 6 mai information fournie par Cercle Finance • 01/04/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce l'approbation par l'AMF du prospectus d'admission en bourse préparé par Euroapi, société spécialisée dans les principes actifs pharmaceutiques, dans le cadre du projet de cotation de ses actions sur le marché réglementé d'Euronext Paris.



Le premier jour de cotation d'Euroapi est prévu le 6 mai, sous réserve de l'approbation de la distribution en nature d'actions Euroapi, via un dividende supplémentaire exceptionnel par l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 3 mai.



A l'issue de la distribution et de l'acquisition de 12% des actions d'Euroapi par EPIC Bpifrance, Sanofi ne contrôlera plus Euroapi, ce qui aura un impact légèrement relutif sur la marge opérationnelle des activités du groupe de santé en 2022.





