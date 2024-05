Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: coopération avec Formation Bio et OpenAI information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 08:53









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce une coopération de première classe avec Formation Bio et OpenAI, afin de construire des logiciels alimentés par l'intelligence artificielle pour accélérer le développement de médicaments et en proposer de nouveaux de manière plus efficace.



Dans cette collaboration, première du genre dans la santé, les trois équipes réuniront des données, des logiciels et des modèles adaptés pour développer des solutions personnalisées et adaptées à l'ensemble du cycle de développement des médicaments.



Sanofi tirera parti de ce partenariat pour fournir un accès à des données exclusives afin de développer des modèles d'IA dans sa démarche visant à devenir la première société biopharmaceutique optimisée par l'IA à grande échelle.





