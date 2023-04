Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : conforte son installation au-dessus des 100E information fournie par Cercle Finance • 25/04/2023 à 15:04









(CercleFinance.com) - Sanofi conforte son installation au-dessus des 100E et engrange +15% en 1 mois, poursuivant une hausse funiculaire sans le moindre retracement (2 consolidations inférieures à 1,5% les 18 et 30 mars après plus de 5% à 10% de gain).

A 11 mois de distance, Sanofi s'attaque à la résistance historique des 104,38E du 25/05/2022: l'enjeu serait d'aller chercher par la suite 125E... mais le scénario du double-top historique ne saurait être écarté, même à 105 ou 106E.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +1.63%