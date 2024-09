Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi : confirme le franchissement des 100E information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 09:09









(CercleFinance.com) - Sanofi confirme le franchissement des 100E survenu, à la marge, les 29/30 août et retrace le zénith des 104,5E du 16 octobre 2023, 25 avril 2023 et 16 mai 2022

Au-delà, le titre s'ouvrirait le chemin des 122E (report d'amplitude entre 86 et 104E).





Valeurs associées SANOFI 103,86 EUR Euronext Paris +2,63%