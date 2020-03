Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : collaboration avec Translate Bio contre le Covid-19 Cercle Finance • 27/03/2020 à 07:40









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce une collaboration entre Sanofi Pasteur, son entité commerciale globale vaccins et Translate Bio dans le but de développer un nouveau vaccin à ARN messager contre le virus responsable de la Covid-19. Translate Bio utilisera sa plateforme ARNm pour rechercher, concevoir et produire plusieurs candidats-vaccins, tandis que Sanofi apportera son savoir-faire en matière de vaccins et le soutien de ses réseaux de recherche externes pour leur développement potentiel. Avec sa plateforme, Translate Bio dispose d'une capacité de production d'un lot de 100 grammes. La construction de locaux dédiés, confiée à un partenaire sous-traitant, est en cours pour pouvoir produire au moins deux lots de 250 grammes par mois.

