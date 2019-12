Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : cession de Seprafilm à Baxter International Cercle Finance • 02/12/2019 à 13:55









(CercleFinance.com) - Sanofi a signé un accord définitif portant sur la cession de Seprafilm Adhesion Barrier et des actifs associés auprès de Baxter International. Baxter a confirmé le rachat de cette activité pour un prix d'achat de 350 millions de dollars. L'opération devrait être finalisée au plus tard au premier trimestre 2020. Seprafilm est actuellement présent sur le marché mondial, notamment aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Corée du Sud et en France. Les ventes devraient atteindre environ 100 millions de dollars sur les 12 mois de l'année. 'Bien que Seprafilm soit cliniquement reconnu par les chirurgiens du monde entier, nous prévoyons de fournir un support commercial pour le produit via notre force de vente dédiée à la chirurgie et de poursuivre les opportunités d'expansion dans certains pays.' a déclaré Wil Boren, directeur général de la division de chirurgie de Baxter.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.88%