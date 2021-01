SANOFI, CAPGEMINI, GENERALI et ORANGE s'unissent dans la santé digitale

(AOF) - Sanofi, Capgemini, Generali et Orange ont annoncé le projet de création d'une société commune en France, dont l'ambition est d'accélérer le développement de solutions concrètes en matière de santé et leurs mises à disposition sur le marché au bénéfice des patients. Ce projet d'une ampleur unique en Europe rassemblera les meilleures expertises scientifiques et technologiques françaises et européennes, qui disposeront d'une plateforme numérique et d'un lieu physique à Paris.

Il viendra s'articuler avec l'initiative " PariSanté Campus " annoncée par le Président de la République et contribuera à renforcer le positionnement international de la France en santé digitale.

Les partenaires fondateurs prévoient un investissement initial de 24 millions d'euros dans cette nouvelle entité. Cette démarche a vocation à être opérationnelle en juin 2021 pour la plateforme numérique et en décembre 2021 pour la plateforme physique.