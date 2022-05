Sanofi: CA supérieur aux attentes, les avis des analystes information fournie par Cercle Finance • 04/05/2022 à 16:06

(CercleFinance.com) - Suite à la publication des résultats au premier trimestre 2022, plusieurs analystes ont fait un point sur la valeur.



UBS maintient sa recommandation 'achat' sur la valeur, mais ajuste son objectif de cours de 121 à 120 euros, nouvelle cible qui laisse néanmoins un potentiel de progression de 19% pour l'action du géant pharmaceutique français.



'Après un solide premier trimestre, les améliorations de marge seront plus difficiles à obtenir au second semestre, mais le manque de catalyseurs binaires et le risque à la hausse sur ce qui existe nous conduisent à rester acheteurs', juge le broker.



' Sanofi a publié un chiffre d'affaires de 9 674 millions d'euros au 1er trimestre 22, soit 3,8% de plus que le consensus, un résultat opérationnel des activités de 3 065 millions d'euros, soit 7,9% de plus que le consensus, et un BPA core de 1,94 euros, soit 9,0% de plus que le consensus de 1,78 euros ' indique UBS.



Sanofi anticipe un BNPA des activités 2022 en croissance “low double-digit ' (dans le bas de la fourchette à deux chiffres) à TCC, sauf événements majeurs défavorables imprévus.



Oddo maintient également sa note de ' surperformance ' sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 116 euros.



Le laboratoire a publié des résultats trimestriels nettement au-dessus des attentes : les ventes ressortent à 9674 ME contre 9321 ME attendus, et un BPA core de 1.94 euro, contre 1.78 euro attendu. Le broker indique d'ailleurs que ' l'ensemble des divisions du groupe est au rendez-vous '.