Sanofi : BPA trimestriel au-dessus des attentes

(CercleFinance.com) - Le titre Sanofi gagne plus de 3% après l'annonce de ses résultats. Le groupe a publié un BNPA des activités de 5,99 euros pour 2019, en hausse de 6,8% à TCC (taux de changes constants), et une marge opérationnelle des activités en progression de 1,2 point à 27%, se rapprochant ainsi de l'objectif de 30% d'ici 2022.

Le chiffre d'affaires s'est accru de 4,8% à 36,13 milliards d'euros, et de 2,8% à TCC (+3,6% à TCC et périmètre constants), dont un CA des vaccins de 5,73 milliards, en progression de 9,3% et donc en ligne avec le taux de croissance moyen attendu entre 2018 et 2025.

Le conseil d'administration propose un dividende de 3,15 euros, soit la 26e hausse annuelle consécutive. Sanofi anticipe que l'évolution du BNPA des activités en 2020 sera d'environ 5% à TCC, sauf événements majeurs défavorables imprévus.

Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 105 euros sur Sanofi, après la présentation d'un BPA trimestriel en croissance de 17% à TCC, au-dessus de sa guidance préalable (+6,8% contre environ +5% à TCC attendu en 2019).

Surtout, le bureau d'études note que le groupe de santé anticipe une croissance de son BPA 2020 autour de 5% à TCC, impliquant un BPA compris entre 6,21 et 6,39 euros, alors que le consensus se situe en bas de fourchette (6,25 euros attendu).

'En parallèle, soulignons les résultats positifs de phase 2 de son BTK inhibiteur en sclérose en plaques', ajoute l'analyste, qui reste à 'achat' avec une valorisation de 12,9 fois son PE 21 et une croissance anticipée des BPA de 6,5% sur la période 2019-2023.

Barclays a réaffirmé pour sa part sa recommandation 'sous-pondérer' sur Sanofi mais a remonté son objectif de cours de 75 à 80 euros, reflétant des relèvements de prévisions d'EBITA 'dans le milieu ou le haut de la plage à un chiffre' sur la période 2020-21.

' Sanofi avait réfuté assez catégoriquement l'une des quatre composantes clés de notre dégradation récente, à savoir notre pessimisme sur les marges', explique le broker dans sa note.