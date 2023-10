Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: BMS a réalisé le rachat de Mirati Therapeutics information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 12:41









(CercleFinance.com) - Bloomberg indiquait la semaine dernière que Sanofi étudiait le rachat de la société de biotechnologie spécialisée en oncologie Mirati Therapeutics.



On a appris ce matin que c'était Bristol Myers Squibb qui avait réalisé le rachat de la société pour 4,8 milliards de dollars, soit une valorisation qui représente un prix de 58$ par action.



Les actionnaires de Mirati recevront également un droit de valeur conditionnelle (CVR) non négociable pour chaque action Mirati détenue, d'une valeur potentielle de 12 dollars par action, soit une opportunité de valeur supplémentaire d'un milliard.



Grâce à cette acquisition, Bristol Myers Squibb renforcera son portefeuille avec Krazati, un médicament contre le cancer du poumon non à petites cellules approuvé par la FDA des Etats-Unis, ainsi qu'avec plusieurs autres actifs cliniques prometteurs.





