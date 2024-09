Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: bien orienté après ses données dans la SEP information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 15:38









(CercleFinance.com) - Sanofi prend la tête du CAC40 à Paris avec un gain de plus de 3%, les investisseurs se satisfaisant globalement des données d'études de phase III pourtant en demi-teinte au sujet de son tolebrutinib dans la sclérose en plaques (SEP).



Selon l'étude HERCULES, le produit a satisfait au critère d'évaluation primaire et allongé le délai avant progression confirmée du handicap, comparativement à un placebo, chez des personnes présentant une SEP secondairement progressive non active.



En revanche, le critère d'évaluation primaire des études GEMINI 1 et 2 dans la SEP récurrente-rémittente, à savoir une réduction du taux de poussées annualisé, n'a pas atteint le seuil de signification statistique par rapport à Aubagio.



'Ces résultats constituaient néanmoins le scenario le plus probable', selon Oddo BHF, qui y voit plutôt un succès partiel, estimant que le manque d'alternative thérapeutique dans la forme secondaire progressive 'justifie une opportunité de marché'.



Le bureau d'études maintient d'ailleurs son opinion 'surperformance' sur Sanofi, basée notamment sur une sortie de sa franchise consumer pour devenir un pure player pharma, et sur des attentes limitées venant de son pipeline.





Valeurs associées SANOFI 104,30 EUR Euronext Paris +3,06%