Sanofi: avis favorable européen pour Enjaymo

(CercleFinance.com) - Le comité scientifique de l'Agence européenne du médicament (EMA) a émis hier un avis favorable concernant l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché à Enjaymo, le traitement de Sanofi destiné aux patients atteints de la maladie des agglutinines froides, peut-on lire aujourd'hui sur le site de l'agence.



Enjaymo, un traitement qui permet de réduire le recours aux transfusions sanguines pour traiter l'hémolyse (destruction des globules rouges) chez les personnes souffrant de la maladie des agglutinines froides, avait été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis en février dernier.



Après l'avis favorable du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA, le dossier doit maintenant être examiné par la Commission Européenne (CE).





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.09%