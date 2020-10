Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : avis favorable du CHMP pour Dupixent Cercle Finance • 16/10/2020 à 14:17









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a rendu un avis favorable à la demande d'extension des indications de Dupixent (dupilumab). Sur la base des résultats d'un essai clinique, le CHMP a ainsi recommandé l'approbation de ce médicament, dans l'Union européenne, pour le traitement de la dermatite atopique sévère de l'enfant âgé de six à 11 ans candidat à un traitement systémique. Dupixent pourrait devenir le premier médicament biologique disponible dans l'UE pour ce groupe de patients. Les données confortent en outre le profil de sécurité bien établi observé chez les patients adultes et adolescents souffrant de dermatite atopique.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +1.41%