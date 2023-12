Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: avis favorable du CHMP dans la maladie du sommeil information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que le CHMP de l'Agence européenne des médicaments a rendu un avis favorable concernant le Fexinidazole Winthrop comme premier traitement par voie orale de la forme aigüe de la maladie du sommeil, endémique en Afrique de l'Est et australe.



Cet avis favorable concerne le traitement, chez l'adulte et l'enfant de six ans ou plus d'au moins 20 kg, du premier comme du deuxième stade de la maladie du sommeil causée par le Trypanosoma brucei (T.b.) rhodesiense.



L'avis du CHMP ouvre la voie à la mise à jour des directives de l'OMS sur le traitement de la maladie du sommeil, ainsi qu'à la distribution par l'OMS du Fexinidazole Winthrop dans les pays africains où T.b. rhodesiense est présent.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.20%