Sanofi: avis favorable du CHMP dans l'oesophagite

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a recommandé l'approbation de son Dupixent dans l'UE pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles de l'adulte et de l'adolescent.



Cet avis favorable s'étend aux personnes à partir de 12 ans, pesant au moins 40 kg, inadéquatement contrôlées par un médicament conventionnel, ou qui y sont intolérants ou ne se prêtent pas à ce type de traitement.



Il se fonde sur les données d'un essai pivot ayant permis d'obtenir une amélioration de la déglutition et une rémission histologique chez les patients traités par Dupixent 300 mg, une fois par semaine, comparativement au placebo.



La Commission européenne devrait rendre sa décision finale dans les prochains mois. Dans l'Union européenne, près de 50.000 adultes et adolescents souffrent d'oesophagite à éosinophiles sévère, non contrôlée.





