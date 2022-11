Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: avis favorable dans le prurigo nodulaire dans l'UE information fournie par Cercle Finance • 11/11/2022 à 13:25









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que le CHMP de l'Agence européenne des médicaments a rendu un avis favorable à l'approbation de son Dupixent dans l'Union européenne pour le traitement du prurigo nodulaire modéré à sévère de l'adulte candidat à un traitement systémique.



Cette recommandation se fonde sur les données de deux essais pivots ayant montré que Dupixent a significativement amélioré les démangeaisons, les lésions cutanées et la qualité de vie en lien avec la santé des adultes atteints de prurigo nodulaire.



La Commission européenne devrait rendre sa décision finale dans les prochains mois. Si cette indication est approuvée, Dupixent sera le premier et le seul médicament ciblé expressément indiqué pour le traitement du prurigo nodulaire dans l'UE.





