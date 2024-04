Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: avancée d'un essai en hématologie information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 13:25









(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce que le premier patient a été traité dans la phase 2 d'extension de dose de l'étude menée par Sanofi, évaluant SAR443579 / IPH6101 en monothérapie pour traiter divers cancers hématologiques dont les besoins médicaux restent insatisfaits.



Le laboratoire pharmaceutique précise que les cancers étudiés comprennent la leucémie aiguë myéloïde (LAM) en rechute / réfractaire, la leucémie aiguë lymphoblastique à cellules B, ou le syndrome myélodysplasique de haut risque.



Cette avancée de l'essai a déclenché un paiement d'étape de Sanofi vers Innate de quatre millions d'euros. Issu d'une collaboration entre les deux groupes, SAR443579 a obtenu le statut Fast Track de la FDA américaine pour le traitement de la LAM.





