Sanofi : autorisation étendue pour Dupixent chez l'enfant Cercle Finance • 30/11/2020 à 07:40









(CercleFinance.com) - Sanofi indique que la Commission européenne a étendu l'autorisation de mise sur le marché de Dupixent dans l'Union européenne aux enfants âgés de six à 11 ans présentant une forme sévère de dermatite atopique et nécessitant un traitement systémique. Le géant de la santé souligne que cette décision, qui repose principalement sur les résultats d'un essai pivot de phase III, fait de Dupixent le seul médicament systémique approuvé dans l'UE pour le traitement de cette catégorie de patients. Dupixent en association avec des corticoïdes topiques, a permis une réduction des démangeaisons chez quatre fois plus d'enfants qu'un traitement par corticoïdes topiques seulement et une cicatrisation complète ou quasi complète de la peau chez trois fois plus.

