** L'action Sanofi SASY.PA progresse d'environ 5 % pour atteindre son plus haut niveau depuis un an, après l'annonce par le groupe pharmaceutique français de son intention d'acquérir le laboratoire américain Insmed INSM.O pour 41 milliards de dollars
** Luisa Hector, analyste chez Berenberg, estime que cette opération est “une excellente opportunité pour Sanofi”
** Les analystes de Jefferies se disent également favorables à cette opération, car elle contribuera aux résultats de Sanofi d’ici fin 2028, avec une croissance à deux chiffres d’ici 2031
** Ils soulignent que le Brinsupri d’Insmed, un traitement contre la bronchectasie non liée à la mucoviscidose , pourrait être positionné aux côtés du Dupixent dans le traitement de la BPCO et de l’asthme
** “D'une pierre, on fait plusieurs coups” – Jefferies(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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