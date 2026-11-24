Sanofi atteint son plus haut niveau depuis un an après l'accord conclu avec Insmed

** L'action Sanofi SASY.PA progresse d'environ 5 % pour atteindre son plus haut niveau depuis un an, après l'annonce par le groupe pharmaceutique français de son intention d'acquérir le laboratoire américain Insmed INSM.O pour 41 milliards de dollars

** Luisa Hector, analyste chez Berenberg, estime que cette opération est “une excellente opportunité pour Sanofi”

** Les analystes de Jefferies se disent également favorables à cette opération, car elle contribuera aux résultats de Sanofi d’ici fin 2028, avec une croissance à deux chiffres d’ici 2031

** Ils soulignent que le Brinsupri d’Insmed, un traitement contre la bronchectasie non liée à la mucoviscidose , pourrait être positionné aux côtés du Dupixent dans le traitement de la BPCO et de l’asthme

** “D'une pierre, on fait plusieurs coups” – Jefferies