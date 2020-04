Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : assemblée générale à huis clos Cercle Finance • 01/04/2020 à 08:05









(CercleFinance.com) - Sanofi indique que compte tenu de la pandémie de Covid-19, son conseil d'administration a décidé de tenir l'assemblée générale annuelle convoquée le mardi 28 avril prochain à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, avec un ordre du jour inchangé. Les actionnaires pourront toutefois suivre à distance le déroulé de l'AG qui sera retransmise en direct de manière effective et intégrale sur le site internet du groupe de santé. Ils sont invités à exercer leur droit de vote préalablement à l'AG.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris 0.00%