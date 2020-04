Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : arrêt prématuré d'un essai réussi Cercle Finance • 27/04/2020 à 13:12









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce l'arrêt prématuré de l'essai de phase III de Libtayo (cemiplimab) dans le traitement de première ligne du cancer du poumon non à petites cellules au stade avancé, en raison d'une amélioration hautement significative de la survie globale. L'analyse intermédiaire des données menée par le Comité indépendant chargé du suivi des données, a démontré que la survie globale des patients traités par Libtayo en monothérapie avait réduit le risque de décès de 32,4% comparativement à la chimiothérapie. Les résultats détaillés de l'essai seront présentés dans le cadre d'un prochain congrès médical. Les données serviront de base aux soumissions réglementaires qui seront présentées aux États-Unis et dans l'Union européenne en 2020.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +3.53%