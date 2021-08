Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : arrêt prématuré d'un essai de phase III sur Libtayo information fournie par Cercle Finance • 05/08/2021 à 12:22









(CercleFinance.com) - Sanofi a annoncé jeudi l'arrêt anticipé d'une étude clinique de phase III sur le Libtayo en raison de l'efficacité démontrée par le médicament dans le traitement du cancer avancé du poumon non à petites cellules. Le Libtayo - développé en collaboration avec l'américain Regeneron - a permis d'améliorer la survie médiane des patients de 13 à 22 mois et de réduire de 29% le risque de décès associé à la maladie, explique le laboratoire dans un communiqué. Sanofi précise que la décision d'arrêter l'essai - qui incluait 466 patients - a été prise sur la base d'une recommandation émise par le comite de surveillance indépendant chargée du suivi de l'étude. Avec plus de 2,2 millions de nouveaux cas chaque année dans le monde, le cancer du poumon demeure aujourd'hui le plus meurtrier dans le monde. Le titre Sanofi était en hausse de 0,8% à la Bourse de Paris jeudi suite à cette annonce.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.82%