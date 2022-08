Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: arrêt du programme sur l'amcenestrant information fournie par Cercle Finance • 17/08/2022 à 08:15









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce mettre un terme au programme mondial de développement clinique de l'amcenestrant, un dérégulateur sélectif expérimental des récepteurs des oestrogènes (SERD) par voie orale.



Cette décision repose sur les résultats d'une analyse intermédiaire pré-spécifiée des données de l'essai de phase III AMEERA-5 qui a évalué l'amcenestrant en association avec du palbociclib, chez des patientes atteintes d'un cancer du sein au stade avancé.



Un comité indépendant de suivi des données a constaté que, comparativement au groupe témoin, l'amcenestrant n'avait pas atteint le seuil pré-spécifié justifiant la poursuite du traitement. Aucun nouveau signal de sécurité n'a été observé.



Sanofi prévoit de communiquer prochainement ses résultats à la communauté scientifique. Toutes les autres études consacrées à l'amcenestrant, en particulier dans le traitement du cancer du sein au stade précoce (AMEERA-6), seront arrêtées.





