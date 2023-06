Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: arbitrage favorable dans le litige sur le Zantac information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que le tribunal arbitral de la Chambre de Commerce Internationale a rejeté la demande de Boehringer Ingelheim relative à l'indemnisation des dommages pouvant découler du litige en cours aux États-Unis relatif au Zantac.



'Cette décision est finale et n'est pas susceptible d'appel', précise Sanofi qui 'reste pleinement confiant dans ses arguments de défense dans le cadre du litige relatif au Zantac aux États-Unis - confiance renforcée par les évolutions des six derniers mois'.



'En décembre 2022, un tribunal fédéral américain a jugé qu'aucune preuve fiable ne permet de conclure qu'il existe un lien entre le Zantac et les préjudices présumés causés aux plaignants', rappelle le géant français de la santé.





