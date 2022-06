Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: approbation en dermatite atopique chez l'enfant information fournie par Cercle Finance • 08/06/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que la FDA a approuvé Dupixent pour traiter des enfants de six mois à cinq ans atteints de dermatite atopique modérée à sévère, non contrôlés par des médicaments à usage topique prescrits sur ordonnance ou auxquels ceux-ci sont déconseillés.



Cette approbation aux États-Unis est fondée sur un ensemble de données, dont celles d'un essai de phase III dans lequel le produit a permis de mieux cicatriser la peau et de réduire significativement les démangeaisons à 16 semaines.



Une soumission réglementaire pour cette même tranche d'âge est actuellement examinée par l'Agence européenne des médicaments et d'autres soumissions réglementaires dans divers pays sont en cours.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.08%