Sanofi: approbation de Xenpozyme au Japon

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que le ministère japonais de la santé a accordé une autorisation de mise sur le marché à Xenpozyme pour le traitement des adultes et enfants présentant un déficit en sphingomyélinase acide sans manifestations neurologiques.



Seul médicament approuvé pour cette maladie génétique, évolutive, rare et potentiellement mortelle, Xenpozyme est aussi le premier de Sanofi approuvé dans le cadre du programme SAKIGAKE d'évaluation accélérée des médicaments au Japon.



Cette approbation se fonde sur les résultats positifs de deux essais cliniques distincts menés chez des enfants et des adultes ayant permis de démontrer une amélioration de la fonction respiratoire et une diminution du volume de la rate et du foie.





