Sanofi : approbation de la FDA dans le myélome multiple

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que la FDA des États-Unis a approuvé Sarclisa, en association avec le carfilzomib et la dexaméthasone, pour le traitement des adultes atteints d'un myélome multiple en rechute ou réfractaire, ayant reçu un à trois traitements antérieurs. L'approbation repose sur l'étude IKEMA de phase III, selon laquelle ce traitement a permis de réduire de 45% le risque de progression de la maladie ou de décès, comparativement au traitement standard, chez les patients en rechute après un à trois traitements antérieurs. 'Bien que la survie sans progression (SSP) médiane des patients traités par Sarclisa combiné à l'association n'ait pas encore été atteinte, une amélioration systématique de la SSP a été observée dans toutes les sous-catégories de patients', ajoute le groupe de santé.

