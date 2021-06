Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : approbation de Bruxelles en cancer du poumon Cercle Finance • 25/06/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que la Commission européenne a approuvé l'inhibiteur de PD-1 Libtayo (cemiplimab) pour le traitement de première ligne du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) exprimant 50% ou plus de cellules tumorales PD-L1 positives. Cette approbation se fonde sur un essai de phase III ayant démontré que, comparativement à la chimiothérapie, Libtayo améliore significativement la survie globale des patients atteints d'un CPNPC au stade avancé, y compris chez les patients difficiles à traiter. Libtayo est désormais approuvé par la Commission européenne pour le traitement de trois cancers au stade avancé. Pour rappel, le produit est développé conjointement par Sanofi et Regeneron dans le cadre d'un accord de collaboration global.

