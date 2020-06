Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : approbation dans le myélome multiple en Europe Cercle Finance • 02/06/2020 à 13:12









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que la Commission européenne a approuvé Sarclisa (isatuximab) en association avec du pomalidomide et de la dexaméthasone (pom-dex) pour le traitement de l'adulte présentant un myélome multiple en rechute ou réfractaire (MM). Cette approbation concerne les patients ayant reçu au moins deux traitements antérieurs, en particulier par lénalidomide et un inhibiteur du protéasome, et dont la maladie a progressé au cours du dernier traitement. Elle repose sur les résultats positifs d'un essai clinique de phase III randomisé (ICARIA-MM), dans lequel Sarclisa combiné à l'association pom-dex a réduit le risque de progression ou de décès de 40% comparativement à l'association pom-dex seulement.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.69%