Sanofi: approbation dans l'oesophagite chez l'enfant

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que la FDA a approuvé son Dupixent pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles de l'enfant âgé de 12 mois et plus, pesant au moins 15 kg, en faisant le seul médicament approuvé aux États-Unis pour cette catégorie de patients.



Cette approbation se fonde sur les résultats de l'essai de phase III EoE KIDS ayant montré qu'une plus grande proportion d'enfants traités par Dupixent a présenté une rémission histologique comparativement au placebo.



Elle prolonge celle que la FDA a délivrée en mai 2022 pour les patients de 12 ans et plus pesant au moins 40 kg. L'oesophagite à éosinophiles est la cinquième indication modulée par une inflammation de type 2 sous-jacente qui est approuvée pour Dupixent aux États-Unis.





