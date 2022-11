Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: approbation dans l'anémie hémolytique information fournie par Cercle Finance • 18/11/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que la Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché à son Enjaymo (sutimlimab) pour le traitement de l'anémie hémolytique de l'adulte atteint de la maladie des agglutinines froides (MAF).



Enjaymo devient ainsi le seul médicament approuvé pour le traitement de cette maladie auto-immune chronique, rare et grave, qui amène le système immunitaire à s'attaquer par erreur aux globules rouges sains, provoquant leur dégradation ou hémolyse.



Cette approbation dans l'Union européenne repose sur les données de deux essais cliniques de phase III, CADENZA et CARDINAL, menés chez des patients respectivement sans et avec un antécédent récent de transfusion sanguine.





