Sanofi: approbation d'Enjaymo aux États-Unis

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que la FDA des États-Unis a approuvé Enjaymo (sutimlimab-jome) pour réduire le recours aux transfusions de globules rouges afin de traiter l'hémolyse chez l'adulte atteint de la maladie des agglutinines froides (MAF).



Concernant près de 5.000 personnes aux États-Unis, cette anémie hémolytique auto-immune rare est causée par la présence d'anticorps qui déclenchent un processus amenant le système immunitaire à s'attaquer par erreur aux globules rouges sains.



Cette approbation d'Enjaymo, obtenue à l'issue d'un examen prioritaire, a pris appui sur les résultats positifs d'une étude pivot de phase III de 26 semaines, dénommée CARDINAL. Le produit devrait être disponible aux États-Unis dans les prochaines semaines.





