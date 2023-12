Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: ambitions fortes affichées en immunologie information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 07:42









(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une journée investisseurs dédiée à la R&D, Sanofi se déclare 'sur la voie du leadership mondial en immunologie avec un pipeline transformé pour accélérer sa croissance grâce à un nombre record de lancements de blockbusters potentiels'.



La R&D de Sanofi permettra d'augmenter de 50% le nombre d'étude de phase III entre 2023 et 2025. Il attend des résultats de 25 études au stade intermédiaire ou avancé et jusqu'à 19 soumissions réglementaires pour ses actifs pharmaceutiques ces deux prochaines années.



Selon le groupe de santé, les actifs pharmaceutiques qui viennent d'être lancés ou le seront prochainement devraient générer plus de 10 milliards d'euros de ventes annuelles d'ici à 2030, ce à quoi s'ajoutera une solide croissance de Dupixent et des vaccins.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris 0.00%