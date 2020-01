Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : acquisition de Synthorx finalisée Cercle Finance • 23/01/2020 à 15:14









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce la finalisation de l'acquisition de Synthorx, pour 68 dollars en numéraire par action, après l'expiration la nuit passée de l'offre publique d'achat sur la totalité des actions ordinaires en circulation de cette société américaine. 'L'acquisition de Synthorx cadre parfaitement avec notre stratégie de R&D et renforce notre positionnement de leader émergent dans les sphères de l'oncologie et de l'immunologie', a déclaré Paul Hudson, le directeur général de Sanofi. Synthorx subsiste et devient une filiale indirecte intégralement détenue par le géant français de la santé. Les actions ordinaires de Synthorx cesseront d'être négociées sur le marché boursier NASDAQ (Global Select Market).

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.57%