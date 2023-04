Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: acquisition de Provention Bio finalisée information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 16:05









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce la finalisation de son acquisition de Provention Bio, opération qui permet notamment au groupe de santé français d'ajouter le Tzield, un médicament contre le diabète, à son portefeuille de produits stratégiques en médecine générale.



L'OPA visant les actions Provention Bio a expiré mercredi soir et Sanofi a accepté, le 27 avril, toutes les actions valablement apportées à l'offre et dont l'ordre d'apport n'avait pas été révoqué. Le paiement de ces actions sera effectué rapidement.



Les actions Provention Bio qui n'ont pas été apportées à l'offre ont été converties en un droit à recevoir 25 dollars en numéraire par action. À compter du 27 avril, toutes les actions ordinaires de Provention Bio cesseront d'être négociées sur le Nasdaq.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.70%