Sanofi : acquisition de Kadmon finalisée

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce la finalisation de l'acquisition de Kadmon Holdings, une opération qui renforce la croissance et l'expansion de son portefeuille médecine générale, après le vote favorable des actionnaires de la société acquise le 5 novembre. Les détenteurs d'actions ordinaires de Kadmon recevront 9,50 dollars par action en numéraire, ce qui valorise l'opération à environ 1,9 milliard de dollars. À partir de ce 9 novembre, les actions Kadmon cesseront d'être négociées sur le NASDAQ. Sanofi va procéder à la fusion de sa filiale intégralement détenue avec et dans Kadmon, conformément à la General Corporation Law du Delaware. Kadmon subsiste et devient une filiale indirecte intégralement détenue par le groupe de santé français.

