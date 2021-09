Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : acquisition de Kadmon information fournie par Cercle Finance • 08/09/2021 à 07:43









(CercleFinance.com) - Sanofi fait part d'un accord de fusion définitif avec la société biopharmaceutique Kadmon dans le cadre de sa stratégie de croissance de son activité médecine générale, opération qui permettra d'ajouter immédiatement Rezurock à son portefeuille transplantation. Récemment approuvé par la FDA, Rezurock est le premier médicament de sa classe pharmacothérapeutique indiqué pour traiter la maladie chronique du greffon contre l'hôte, après l'échec d'au moins deux lignes de traitement systémique antérieures. Les détenteurs d'actions Kadmon recevront 9,50 dollars par action, soit une transaction en numéraire valorisée environ 1,9 milliard. Sous réserve des conditions de clôture usuelles, l'opération devrait être finalisée au quatrième trimestre 2021.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.97%